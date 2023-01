Inter | adesso parla Lautaro Conferenza stampa per il toro

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ilè finalmente tornato a casa. Dopo il mondiale vinto con la sua Argentina,Martinez è stato accolto in casa nerazzurra da vero campione del mondo. Infatti ad Appiano è stata organizzata unaal suo arrivo per rivivere attraverso ilgli avvenimenti avvenuti in Qatar che hanno portato l’Argentina a vincere il campionato del mondo. Dunque ecco le dichiarazioni diMartinez inin casa. La prima cosa che hai pensato dopo il gol di Montiel? “Emozioni uniche. Ho pensato a tutto quello che ho fatto in passato. Da bambino sognavo questo. Non pensavo fosse così bello”. Era il sogno più grande? “Sicuramente sì nella mia carriera. Dopo questo non ci sono cose più ...

