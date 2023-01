Insieme al Samsung Galaxy Z Fold 5 anche il pieghevole di Google

(Di martedì 3 gennaio 2023) Innumerevoli rapporti hanno indicato chesta lavorando ad uno smartphone, peraltro a stretto contatto conper adattare il sistema operativo Android al fattore di forma. Dato cheora è seriamente intenzionato a costruire il proprio hardware, era solo una questione di tempo prima che la società lanciasse un personale dispositivo. Come riportato da ‘SamMobile‘,non ha confermato entro quando lancerà il dispositivo. Tuttavia, rapporti recenti suggeriscono che potrebbe accadere nel terzo trimestre di quest’anno: ciò significa che il dispositivo arriverà più o meno nello stesso periodo del5. Il colosso di Seul non è troppo preoccupato, a ...

Sky Tg24

... un po' come già succedere per la linea Galaxy Z Fold di smartphone pieghevoli di. ...al sistema Thin Actuator Sound Solution, pensato appositamente per l'infotainment sulle automobili.La serie ViewFinity S9 è dotata di una fotocamera SlimFit 4K e supporta le videoconferenze native attraverso app come Google Meet , incluse nello Smart Hub. Smart Monitor M8 mette... Samsung, non solo il Galaxy S23 Ultra: le novità in arrivo nel 2023 Samsung ha presentato al CES 2023 di Las Vegas i nuovi QD-OLED da 55, 65 e 77 pollici con luminosità di 2.000 nit, insieme a due display pieghevoli.Samsung presenta la sua cucina intelligente al CES 2023 con i nuovi elettrodomestici Bespoke e l'assistente SmartThings Cooking.