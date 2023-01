Infrastrutture critiche | cyber-attacchi più che raddoppiati nel 2022

Money.it

Quasi tredicimila attacchi nel 2022 . Controdel paese, sistemi finanziari e aziende di settori strategici come comunicazione e difesa. Per l'esattezza 12.947, con un aumento del 138% rispetto al 2022, e con 332 persone ...... alla capacita' produttiva, alla disponibilita' di risorsee all'attenzione per le riforme che si occupano del fronte dell'offerta e delle. Con un'ottica di medio - lungo ... Cybersecurity, +138% di attacchi alle infrastrutture critiche nel 2022 La ragione Il contesto geopolitico della guerra in Ucraina. Il rapporto del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, guidato da Ivano Gabrielli Gli attacchi alle infrastrutture critiche ...Questo sito si avvale di cookie tecnici e, con il tuo consenso, di cookie di profilazione, anche di terze parti. Chiudendo questo banner, cliccando in un'area sottostante o accedendo ad un'altra pagin ...