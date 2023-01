Infortunio Luis Alberto | Sarri ha deciso verso Lecce-Lazio I dettagli

(Di martedì 3 gennaio 2023), Mauriziohasulla presenza del fantasista spagnolo in vista didi domani Tegola per la. Mentre dopo la rifinitura di questa mattina il tecnico sembrava poter avere a disposizioneper la trasferta di domani in casa del, lo spagnolo si è di nuovo dovuto arrendere per il persistere del problema al ginocchio. Il Mago lamenta ancora, oltre al gonfiore, un forte fastidio al collaterale e non sarà quindi a disposizione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sportitalia

Alberto, Maurizio Sarri ha deciso sulla presenza del fantasista spagnolo in vista di Lecce - Lazio di domani Tegola per la Lazio. Mentre dopo la rifinitura di questa mattina il tecnico ...Le novità La Lazio riparte con un Immobile in più, pronto a tornare al centro dell'attacco dopo l'che gli aveva fatto saltare l'ultimo mese di campionato. 'È già in buona condizione e ... Lazio, Luis Alberto non parte per Lecce per infortunio Il tecnico domani affronta il Lecce in trasferta: “Squadra aggressiva e ordinata”. Sul centrocampista, domani assente per infortunio: “Vuol tornare in Spagna, ma se anche stavolta dovesse restare ci s ...Ho visto poco, ho trovato un ammasso di buoni giocatori in squadre che erano poco squadre. Se ogni giorno parlate di Luis Alberto e Milinkovic è normale che si lede l’armonia, ma io non posso farci ni ...