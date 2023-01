L'Eco di Bergamo

"Il 62% degli over 80 lombardi si è vaccinato contro l'. A ieri, 2 gennaio, sono state effettuate 1.831.497 vaccinazioni, oltre 50.000 in più dello scorso anno . Un risultato soddisfacente che dimostra una maggiore consapevolezza dei nostri ...Cene, feste, concerti, è chiaro che ci saranno dei casi in più, anche di, ma non credo ci ... hanno tanti anziani non'. Influenza, vaccinati due milioni di lombardi: prenotazioni aperte anche nel weekend Influenza australiana sempre più aggressiva in Puglia: sono circa 300mila i pugliesi costretti a letto dal virus, con febbre alta, mal di testa e dolori articolari. Il dato che ...Reparti sovraffollati, malati abbandonati sulle barelle, altri addirittura curati sui marciapiedi perché posti nelle strutture non ce ne sono. L'emergenza Covid in Cina si fa ...