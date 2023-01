Inflazione e guerra spaventano 8 italiani su 10 Così il clima sociale è peggiorato in un anno

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il 2021 aveva portato crescita del Pil ed entusiasmo per i successi sportivi: ora il carovita e la crisi energetica lasciano incertezze per il futuro. Tra le priorità dei cittadini l’economia, il lavoro, il welfare e l’assistenza. Cambiano le posizioni sul conflitto: la maggioranza relativa (il 47%) non appoggia né Ucraina né Russia

La quiete dopo la tempesta. Più o meno. Per il governo Meloni il 2023 si apre come si è chiuso il 2022. Inflazione, caro-bollette, guerra in Ucraina, il virus che torna a mordere.In un anno i mercati hanno bruciato 20 mila miliardi di dollari a livello globale. Eppure per il prossimo anno il conflitto ucraino non è in cima alle preoccupazioni degli investitori ...