Infantino sorride e si fa selfie vicino a Pelè | poi si giustifica | Me lo ha chiesto la famiglia

Il Fatto Quotidiano

La difesa della Fifa Come riporta la Gazzetta dello Sport , finti della Fifa avrebbero fatto filtrare una tentativo di difesa di, spiegando che quel che si vede nelle foto non sarebbe il ...Tra queste, non poteva mancare. Nessuno però poteva immaginare che il tributo del numero uno della Fifa avrebbe previsto anche un selfie sorridente a pochi metri dal feretro aperto in cui ... Gianni Infantino sorride e si fa un selfie vicino alla salma di Pelé In un post condiviso su Instagram il presidente Fifa ha voluto spiegare e smentire, respingere le accuse, ribadire che da parte sua non c’è ...Gianni Infantino selfie salma Pelè polemiche e giustificazioni del numero uno della FIFA finito nell'occhio del ciclone.