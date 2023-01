Infantino e la bufera social per il selfie accanto alla bara di Pelé | arriva la risposta della Fifa

La Gazzetta dello Sport

SANTOS (Brasile) - E' bastato un selfie per far scatenare una valanga di critiche. Il Presidente Gianniè stato bersagliato dopo uno scatto effettuato davanti al feretro di Pelè. Nel giro di poco tempo lo scatto ha fatto il giro del mondo e non sono mancate le polemiche.Selife accanto alla salma di Pelè,: 'Un equivoco, informatevi meglio' Gianni, presidente della Fifa , è letteralmente travolto dalle polemiche sul suo comportamento durante il funerale di Pelè , allo stadio del Santos . Un tweet del giornalista svizzero Arnaud Bédat ... Selfie e interviste alla veglia per Pelé: Infantino contestato sui social Aria di polemica intorno a Gianni Infantino, presidente della FIFA. Il motivo Un selfie che si è scattato davanti alla salma esposta di Pelé, ritratto dal Times e scatenante proteste dei più per la m ...Di Salvatore Riggio Al campione brasiliano è stato necessario praticare la tanatoprassi, una tecnica che ferma in maniera momentanea la decomposizione Saranno oggi, martedì 3 gennaio, i… Leggi ...