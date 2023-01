Incinta a 23 anni trovata in casa in coma Partorisce e sta bene

(Di martedì 3 gennaio 2023) Sono stati i familiari a trovarla sul pavimento aparalizzata, inmentre è alla trentacinquesima settimana di gravidanza. La donna, ventitrédi origini tarantine, era in quello stato a causa della rottura di una malformazione artero-venosa cerebrale. Intubata e stabilizzata a Taranto è arrivata al Policlinico di Bari per la presa in carico dell’unità operativa di medicina fisica, riabilitazione e unità spinale unipolare diretta da Marisa Megna.”È riuscita a portare a termine felicemente la gravidanza – spiega – Ciò anche grazie alla collaborazione interdisciplinare dei colleghi di ginecologia e della neonatologia e terapia intensiva neonatale. Il bambino stae la mamma, faticosamente ma con costanza, sta recuperando la sua funzionalità cognitiva e motoria”. Il team di ginecologi dell’unità ...

Un uomo sui 30, residente a Castiglione delle Stiviere , in provincia di Mantova , avrebbe ... spariscono 600 euro dalla borsetta: la dottoressa ladra filmata mentre ruba alla pazienze...Squillace - I carabinieri della Stazione di Squillace hanno arrestato un uomo di 44per il reato previsto dall'art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi). Nello specifico l'uomo, dopo aver seguito la compagna, peraltro in stato di gravidanza, all'interno di un ... Kim Basinger, il regalo per i 70 anni è un nipotino: la figlia Ireland è incinta La modella 27enne è nata dal matrimonio con l'attore Alec Baldwin, finito nel 2002 con screzi e battaglie legali. Chissà che il futuro nipote non riesca finalmente a riportare la pace tra i due ...Nella tarda serata del 2 gennaio 2023, i carabinieri della Stazione di Squillace hanno arrestato un uomo di 45 anni per maltrattamenti contro familiari e ...