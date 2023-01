Incidente tra due elicotteri sotto gli occhi dei bagnanti | 4 morti | tra cui una coppia e un pilota che era appena diventato papà

RomaToday

Il terribiledue elicotteri vicino a Seaworld sulla Gold Coast australiana, avvenuto il 2 gennaio alle 14 (ora locale) ha causato la morte di quattro personecui una coppia da poco sposata e il ...Il noto campione di rally e stuntman Ken Block ha perso la vita in seguito a un'in ... Negli ultimi anni aveva raggiunto la fama anchei più giovani con la spettacolare serie di video ... Incidente in A1: scontro tra quattro auto, code chilometriche in direzione Roma Il terribile incidente tra due elicotteri vicino a Seaworld sulla Gold Coast australiana, avvenuto il 2 gennaio alle 14 (ora locale) ha causato la morte di quattro persone tra cui una coppia ...Incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano, gravi una donna di 27 anni e la figlia di appena 11 mesi: trasportate in ospedale in codice rosso ...