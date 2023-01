Incidente mortale | fa retromarcia con l' auto e travolge la moglie uccidendola La donna lo stava aiutando a fare manovra

RomaToday

I sanitari del 118 hanno cercato di rianimare la donna L'è avvenuto a Caccamo, un paese del palermitano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. I medici ...sul lavoro a Stresa , in provincia di Verbano - Cusio - Ossola. Un operaio di 53 anni è morto dopo essere stato schiacciato dal suo furgone . Il mezzo era parcheggiato in discesa e ... Incidente a Casal del Marmo: scontro tra due auto, morto un uomo. È la prima vittima del 2023 Un automobilista di 79 anni che stava facendo retromarcia con la propria Fiat Panda ha travolto la moglie, Maria Massa, di 71 anni, che lo stava aiutando a fare la manovra, e ...Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Stresa (Verbania) in Piemonte. Un uomo di 53 anni è deceduto dopo essere stato schiacciato dal suo stesso camion ...