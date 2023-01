Incidente in tangenziale | mamma e bimba di 11 mesi gravi

(Di martedì 3 gennaio 2023) Sono state trasportate in due ospedali diversi in codice rosso lae la figlia di 11coinvolte in un tragicostradale avvenuto ieri sera sullaovest di Milano. Le loro condizioni sono apparse subitomentre il...

Virgilio Notizie

sulla, tra i feriti una bambina di 11 anni Tre persone, tra cui una bambina di undici mesi, sono rimaste ferite in untra auto nella tarda serata di ieri lungo la ...TragicosullaOvest di Milano nella tarda serata di lunedì: tre persone, tra cui una bambina di 11 mesi e sua madre 27enne, sono rimaste ferite. Lo schianto è avvenuto nel tratto in ... Milano, incidente sulla Tangenziale: grave bimba di 11 mesi, la madre in codice rosso. Ferito anche il padre Incidente mortale in Sicilia: un motociclista di 66 anni e’ deceduto nella parte bassa di via Etnea di Gravina di ...MILANO - Tragico incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano nella tarda serata di lunedì: tre persone, tra cui una bambina di 11 mesi e sua madre 27enne, sono rimaste ferite. Lo ...