Inaugurazione Capitale della Cultura | le prenotazioni superano quota 5 000

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Il corteo Dopo l'istituzionale , tutti i cittadini protagonisti saranno invitati a ... Da lì quattro cortei distinti, ciascuno con un proprio colore che rimanda al logo didella ...L'anticadi Malta è un gioiello d'epoca: circondata da alti bastioni, accoglie i turisti ... Altrettanto futuristico e di prossimaè anche il progetto firmato dallo studio Zaha ... Capitale della cultura, per l’inaugurazione già 5 mila prenotazioni Sono già oltre 5.000 le persone che si sono iscritte in poco più di una settimana per assistere o partecipare all’evento clou dell’inaugurazione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 ...Iniziato in ritardo, causa pandemia, e finito senza clamori cerimoniali nel rispetto del dramma della vicina Ischia, l'anno di Procida capitale culturale è finito, anche se resta ancora ...