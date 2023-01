In stazione con il bus | poi il pedinamento | così l’aggressore di Termini ha raggiunto la turista israeliana

Leggi su tpi

(Di martedì 3 gennaio 2023) Laaccoltellata alladi Roma la sera dell’ultimo dell’anno è stata pedinata dal suo aggressore, che ha atteso un momento in cui era particolarmente vulnerabile – di spalle, mentre acquistava un biglietto del treno alle macchinette automatiche – per aggredirla. Abigail Dresner, 24 anni, ha riportato ferite al fegato e a un polmone, è viva per miracolo, ricoverata al Policlinico Umberto I. Ha detto ai poliziotti di non conoscere l’uomo che ha tentato di ucciderla. Il suo aggressore ha circa 40 anni, le forze dell’ordine sono sulle sue tracce, dopo aver ricostruito i suoi spostamenti la sera del 31 dicembre. Ha percorso più di 12 chilometri a bordo di un autobus prima di incrociare la vittima. Partito dal quartiere Eur, è arrivato in piazza dei Cinquecento dopo le 21,30 a bordo di un ...