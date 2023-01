(Di martedì 3 gennaio 2023) AGI - Quando si pensa all'in versione invernale vengono in mente romantiche cartoline di montagne innevate e stazioni sciistiche dove camminare sulla neve e una piacevole sensazione. Ebbene, questo panorama potrebbe diventare presto un ricordo: in queste settimane le temperature anche insono molto superiori alla media e la stagione sciistica va a singhiozzo al punto che gli impianti potrebbero essere presto tutti chiusi. Nella località Gemeindealpe - Mitterbach (Bassa) gli impianti avevano aperto il 17 dicembre ma dopo pochi giorni sono stati costretti a fermarli. In diversi comprensori si sta valutando di chiudere alcuneperché la neve artificiale 'tiene' solo per qualche ora al mattino. Per invogliare gli sciatori alcuni impiantisti hanno pensato di abbassare i prezzi degli skipass. ...

Nella località Gemeindealpe - Mitterbach (Bassa) gli impianti avevano aperto il 17 dicembre ma dopo pochi giorni sono stati costretti a fermarli. In diversi comprensori si sta valutando di ...In questi giorni chiazze di erba, roccia e sporcizia sono chiaramente visibili tra gli impianti di alcune mecche dello sci europeo, come Innsbruck in, Crans - Montana in Svizzera e Lenggries ... In Austria fa troppo caldo, molte piste da sci restano chiuse Le temperature sono molto superiori alla media: il giorno di Capodanno hanno sfiorato i 20 gradi. Molti impianti costretti a chiudere anche perché la neve artificiale non 'tiene' ...Parte la battaglia contro l'Austria riguardo l'aumento dei pedaggi autostradali e il divieto di circolazione dei tir ...