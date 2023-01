Immediato aggiornamento di gennaio per il Samsung Galaxy Note 10 oggi

Leggi su optimagazine

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ci sono buone notizie, questo martedì, per tutti coloro che negli ultimi anni hanno deciso di acquistare un10, alla luce dell’rilascio dell’di. Nonostante non si tratti più di un modello di fascia alta, complice un’età non certo giovanissima, stamane stiamo assistendo alle prime segnalazioni da parte di chi ha ricevuto l’apposita notifica per procedere con il download. Un segnale chiaro, che dà continuità a quanto vi abbiamo riportato nel recente passato all’interno del nostro magazine con ulteriori contributi. Risulta già disponibile l’diper il10: le ultime indicazioni Per ...