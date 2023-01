Ilary Blasi e le prime foto del Capodanno in Thailandia Il web | “Bellissima” | “Cosa hai combinato in faccia?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) È il primoda separati e per trascorrerlo hanno scelto due mete molto lontane tra loro. Stiamo parlando di Francesco Totti e, la coppia (ormai ex) più chiacchierata degli ultimi mesi. Dopo 17 anni di matrimonio e tre figli, il Pupone e la conduttrice Mediaset si sono detti addio: tra presunti Rolex rubati, scarpette, borse di valore, avvocati e tribunali, come fosse la sceneggiatura di un (triste) film. Ma torniamo ad oggi. Anno nuovo, vita nuova e soprattutto partner nuovi. L’ex capitano giallorosso prima è volato a Miami e ora si troverebbe ai Caraibi per una crociera lussuosa insieme ai figli Cristian e Chanel, ad alcuni amici e soprattutto insieme alla ‘sua’ Noemi Bocchi, la donna che gli ha letteralmente stravolto la vita, tanto che ormai hanno acquistato insieme un appartamento a Vigna Clara (zona Roma Nord, ...