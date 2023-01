Ilary Blasi capodanno da sogno | quanto costa una una camera nel resort in cui si gode le vacanze 

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ildiè stato stellare maunanel meravigliosoin cui sila vacanza? Cifre da capogiro! Ormai lasciatasi alle spalle quella che è stata la sua storia d’amore più lunga,ha deciso di trascorrere illontano dalla mondanità della Capitale per spostarsi in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Il matrimonio con Francesco Totti è ormai concluso, macontinua a essere al centro del gossip. Anzi, da quando si sono separati la conduttrice e l'ex calciatore sono ancora più attenzionati: discorso che vale ancora di più per questo periodo ...Una bella famiglia allargata - I rapporti tra Noemi Bocchi e i figli che Francesco Totti ha avuto dasono ottimi e molto rilassati. L'avevano dimostrato durante la festa di compleanno ...Il Capodanno di Ilary Blasi è stato stellare ma quanto costa una camera nel meraviglioso resort in cui si gode la vacanza Cifre da capogiro!C'eravamo tanto amati. Ma il 2023 per Francesco Totti e Ilary Blasi è all'insegna della distanza. Lui per Capodanno è volato a Miami e poi in Honduras per brindare al ...