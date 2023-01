Il Wef non ha dichiarato che «Gesù è una fake news» e che «Dio è morto»

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il 19 dicembre 2022 è stata pubblicata su Facebook un’immagine in cui si legge che il World Economic Forum (Wef) avrebbeche «è una» e che «Dio è». Nell’immagine è presente anche un link che rimanda a un articolo pubblicato sul sitoPunch il 9 dicembre 2022 intitolato “Il World Economic Forum dichiara “è una notizia falsa” e “Dio è””. Si tratta di un contenuto infondato. Vediamo perché. Prima di tutto è importante precisare che il Wef è noto per il suo incontro annuale di leader politici e imprenditoriali globali a Davos, in Svizzera, ed è stato più volte al centro di svariate teorie del complotto e campagne di disinformazione, come abbiamo spiegato in precedenza su ...

Facta

Una delle complessità che i membri delsono riusciti a cogliere è il libero arbitrio. Yuval Noah Harari, ad esempio, sembra convinto che il libero arbitrio sia solo un risultato di ciò che è ...Schwab e ilnutrono grandi speranze per un neoliberismo ribattezzato e fuso con l'assurda ideologia 'woke.'succederà. Il resto delle nazioni del mondo, guidate dall'esempio della Russia, ... Il Wef non vuole «macellare milioni di animali» domestici per ... Domani pomeriggio a Gatteo a Mare il laboratorio teatrale per i bambini da tre anni in su a cura dell’assocciazione culturale Telemaco ...Twitter è assente dalle piattaforme social elencate nell'opuscolo sui social media "Come seguire Davos 2023" del World Economic Forum (WEF), e non sembra davvero essere un caso.