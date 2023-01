Il vincitore della Coppa del mondo Alexis Mac Allister in “nessuna fretta di lasciare” Brighton

(Di martedì 3 gennaio 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il centrocampistadeldelMac, si aspetta di rimanere nella costa meridionale per il prossimo futuro, affermando che “non hadi andarsene” tra le speculazioni che lo collegano a un trasferimento altrove. Macha iniziato sei delle sette partitedel2022 dell’Argentina sulla strada per alzare il trofeo, diventando una figura fondamentale nella squadra mentre ha fatto due assist e ha ...

San Gavino Monreale . Net

... 3 Feet High And Rising, è stato pubblicato il 3 marzo 1989 ed è stato prodotto daldi ...rappresentare i ragazzi afroamericani che vivono nei sobborghi e che provenivano da una comunità...Dario Faini ha declinato le sue due anime in altrettanti lavori e sempre più si conferma l'anarchico vincentemusica. Le segnalazioni sono 45 e non è una classifica: c'è un, Dardust, ... Sangavinese dell’Anno 2022, non c’è ancora il verdetto: ecco i risultati parziali La United Cup 2023 di tennis, la prima edizione del torneo misto che si sta giocando in Australia tra Perth, Brisbane e Sydney domani, mercoledì 4 gennaio, vedrà le vincitrici dei sei gironi sfidarsi ...L'edizione 2022 del Premio Tomasi Gioielli Sangavinese dell’Anno giunge alle sue battute finali, con le due "votazioni popolari" che contribuiranno ad eleggere il vincitore finale. Come da Regolamento ...