Il videomessaggio di Francesco Acerbi al bimbo massacrato di botte | ' Forza | la ua Inter ti aspetta'

(Di martedì 3 gennaio 2023) "Ciao, ho saputo dell'accaduto, sono veramente di ghiaccio e stupito per quello che è successo. Mi spiace molto, sono cose che non devono capitare. So che sei un grande tifoso dell'. Ti chiediamo ...

Gazzetta del Sud

Queste le parole contenute in un, che il difensore dell'InterAcerbi ha voluto inviare a un tifoso d'eccezione: il bimbo di 6 anni di Ventimiglia massacrato di botte dal ...Il difensore dell'InterAcerbi invita Ryan, il bimbo di Ventimiglia picchiato dal nonno, a San Siro. "Ciao, ho ...ghiaccio e stupito per quello che è successo " inizia così il... Il videomessaggio di Francesco Acerbi al bimbo massacrato di botte: "Forza, la tua Inter ti aspetta" «Ciao, ho saputo dell’accaduto, sono veramente di ghiaccio e stupito per quello che è successo. Mi spiace molto, sono cose che non devono capitare. So che ...Il gesto solidale del difensore nerazzurro in un filmato condiviso sui social dal padre del piccolo: «Sono cose che non devono capitare, ti chiediamo tutti di non mollare» ...