Il vestito di Ana Mena scivola via | la cantante come non l’avete mai vista

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 3 gennaio 2023) Donna con una bellezza più unica che rara; restano tutti senza fiato di fronte al fascino travolgente di Ana. InstagramIniziamo, nel parlare di Ana, con una curiosità calcistica; la, infatti, è una grande tifosa del Real Madrid. Il club spagnolo, dopo aver vinto Liga e Champions League nella passata stagione, vuole confermarsi anche se non sarà per nulla semplice considerando l’alta concorrenza sia in campionato sia a livello internazionale. Il Real, però, può contare sull’apporto di un certo Benzema, neo pallone d’oro dopo una stagione a dir poco straordinaria. Per quanto concerne il discorso lavorativo non possiamo non partire dal fatto che Anaè unadi grande successo; per la sua carriera ha avuto un punto importante la vittoria alla dodicesima edizione del Veo Veo ...