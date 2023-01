”Il vero botto di capodanno sei tu!” Eleonora Boi | primo dell’anno straripante | lato A in evidenza – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 3 gennaio 2023)Boi estremamente seducente neloutfit: bellezza senza pari, la giornalista incanta tutti. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMBoi incanta Instagram come solo lei sa fare con i suoi strepitosi outfit. La bellissima giornalista sportiva, sarda doc, sembra ormai essersi stabilizzata negli USA con il marito Gallinari, campione del basket Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.