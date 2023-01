Il vero booster per rafforzare il tuo sistema immunitario è il tuo stile di vita

Leggi su gqitalia

(Di martedì 3 gennaio 2023) Che la stagione invernale sia la peggiore per ile la migliore per i virus, specie quelli respiratori, non è una grossa novità. Con il freddo tendiamo a trascorrere molto più tempo al chiuso, perciò è molto più facile venire a contatto con microorganismi causa di raffreddori o altre malattie stagionali. Ma si può fare prevenzione: anche per rinforzare ilè fondamentale unodisano, che si concretizza in (almeno) 5 regole. Queste: Mangiare in modo sano e bilanciato Il cibo comunica con ogni singola parte del nostro corpo: ogni alimento è funzionale per svolgere un determinato compito, o non svolgerlo. E questo non è niente altro che un modo per ricordare che da ciò che mangiamo dipende la nostra salute. Cibi ricchi di grassi saturi e di ...