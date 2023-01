(Di martedì 3 gennaio 2023) Il 2021 aveva portato crescita del Pil ed entusiasmo per i successi sportivi: ora il carovita e la crisi energetica lasciano incertezze per il futuro. Tra le priorità dei cittadini l’economia, il lavoro, il welfare e l’assistenza. Cambiano le posizioni sul conflitto: la maggioranza relativa (il 47%) non appoggia né Ucraina né Russia

Corriere della Sera

... l', la disoccupazione e... l'amante. Che cosa c'entrano le relazioni extraconiugali con la pessima congiuntura economica C'entrano eccome. Lo dimostra un recente, che ha ...Cause, la crescente concorrenza e l'ma - secondo molti osservatori - anche la recente ... Ha riattivato dopo un semplicel'account dell'ex presidente Trump, sospeso da Twitter dopo ... Il sondaggio, inflazione e guerra spaventano 8 italiani su 10. Così il clima sociale è peggiorato in un anno Prospettive Dalla crisi energetica all’inflazione galoppante, dalla guerra in Ucraina alle tensioni tra Usa e Cina, dalla pandemia alla siccità e all’insicurezza alimentare. Ecco di cosa abbiamo parla ...In occasione del nuovo anno e dell’entrata in carica del nuovo governo Netanyahu, Israel HaYom ha commissionato un sondaggio per vedere cosa gli israeliani pensano che il 2023 abbia in serbo per loro ...