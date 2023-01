Il Rubens sequestrato torna esposto a Palazzo Ducale

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il quadro "Cristo risorto appare alla madre" die bottega,nei giorni scorsi, a seguito degli esiti di una indagine riguardante le vicende proprietarie dell'opera e non la sua ...

Corriere della Sera

Il quadro "Cristo risorto appare alla madre" die bottega,nei giorni scorsi, a seguito degli esiti di una indagine riguardante le vicende proprietarie dell'opera e non la sua autenticità, è tornato ad essere esposto alla mostra ...... il quadro Cristo risorto appare alla madre die bottega ,nei giorni scorsi , a seguito degli esiti di una indagine riguardante le vicende proprietarie dell'opera e non la sua ... Genova, il Rubens sequestrato: indagine su «ufficio Esportazione» a Pisa, irregolarità su altre opere Grazie alla collaborazione ed alla disponibilità della Procura di Genova e dei Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio culturale, il quadro ‘Cristo risorto appare alla madre’ di Rubens e bottega, ...il quadro Cristo risorto appare alla madre di Rubens e bottega, sequestrato nei giorni scorsi, a seguito degli esiti di una indagine riguardante le vicende proprietarie dell’opera e non la sua ...