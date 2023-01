(Di martedì 3 gennaio 2023) AGI - "Sono contento, felice, entusiasta di poter sedere ancora una volta sulla panchina del. Dentro di me c'era un grandeindelebili di quello che era stato a. La squadra che mi ha reso grande e che mi ha fatto capire di poter fare l'allenatore". Così Claudionella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del. Il tecnico romano torna in Sardegna dopo più di 30 anni visto che aveva lasciato la panchina rossoblu nel 1991. Il suoè stato accolto da centinaia di tifosi all'aeroporto di Elmas dove l'ex tecnico di Leicester, Juventus e Roma è sbarcato questa mattina. "Arrivai in Serie C (nel 1988, ndr). Io ricordo gli Orrù che mi chiesero di portare la squadra in Serie B visto che la ...

Claudio Ranieri, nella sua prima conferenza da stampa da nuovo allenatore del, ha toccato anche il tema del calciomercato. E sulle voci di undi Nainggolan spiega: 'Ho sentito. So ...Ilha trasformato ildi Claudio Ranieri in città in un evento. E allora ha raccontato il suo arrivo in una foto - storia sui social. Con la dicitura: 'King Claudio is back'. Il nuovo ... Il ritorno a Cagliari di mister Ranieri: "Un maremoto di emozioni" Centinaia di tifosi del Cagliari questa mattina al settore arrivi dell'aeroporto di Elmas per salutare Claudio Ranieri, l'allenatore chiamato dal presidente Tommaso Giulini per provare ...Il tecnico romano accolto con bandiere, cori e striscioni all'aeroporto. L'esordio in panchina il 14 gennaio contro il Como ...