Il Qatargate si allarga a Panama | Atene chiede l’accesso ai conti di Eva Kaili | «20 milioni trasferiti nel paradiso fiscale»

(Di martedì 3 gennaio 2023) Dopo le immagini, diffuse dalle autorità belghe, di valigie piene di contanti e soldi nascosti nella casa di Eva, il casoattraversa l’Oceano atlantico e arriva fino a. In questo caso, sono stati gli inquirenti greci are allo Stato dialle informazioni relative a un presunto conto aperto presso un istituto di credito del, la Bladex Bank. Il conto sarebbe intestato proprio all’ex vicepresidente del Parlamento europeo e ai suoi genitori. L’autorità anti-riciclaggio ellenica ha formulato l’ipotesi che circa 20di euro possano essere statidal Qatar direttamente sul conto offshore diche, adesso, è ancora detenuta in ...

Agenzia ANSA

, l'inchiesta siIntanto sil'inchiesta. Si tratterebbe, secondo i quotidiani belgi Le Soir e Knack, in prima linea nelle cronache del 'Qatargatè, dell'italiano Andrea ...Non solo valigie piene di contanti disseminate per le case di Bruxelles ma anche conti nei paradisi offshore. Rischia di allargarsi ulteriormente il, e non solo dal punto di vista degli eurodeputati coinvolti. Le autorit greche hanno chiesto allo Stato di Panama informazioni su un conto intestato all'ex vice presidente dell'Eurocamera ... Qatargate si allarga a Panama, si cercano conti all'estero Rischia di allargarsi ulteriormente il Qatargate, e non solo dal punto di vista degli eurodeputati coinvolti. Le autorità greche hanno chiesto allo Stato di Panama informazioni su un conto intestato ...Non solo valigie piene di contanti disseminate per le case di Bruxelles ma anche conti nei paradisi offshore. Rischia di allargarsi ulteriormente il Qatargate, e non solo dal punto di vista degli euro ...