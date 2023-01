Il profilo politico di Ratzinger | schiacciato da quelli di Wojtyla e Bergoglio

(Di martedì 3 gennaio 2023) In queste ore, nella commozione per la sua morte, e nella devozione un po’ conformistica che la stampa è solita tributare a un grande che se ne va, il florilegio dei commiati al papa emerito Benedetto XVI converge su una serie di caratteristiche particolari e oggettivamente eminenti di Joseph, che portarono un teologo puro ad assurgere al soglio di Pietro e un intellettuale conciliare non pentito a diventare custode e difensore del tradizionalismo dottrinario e, nel contempo, a stupire il mondo con lo scandalo della grande rinuncia e con un atto definitivo di secolarizzazione dell’istituzione papale. Da questi ricordi, esce unpiù complesso e sfaccettato di quello caro ai suoi più devoti sostenitori e più acerrimi nemici, in particolare sui temi dell’esperienza e dell’organizzazione ecclesiale e del rapporto tra verità dottrinarie e ...

