Il prezzo del gas sale ancora | +23 | 3% a dicembre Spesa annuale del 2022 +64% rispetto al 2021

(Di martedì 3 gennaio 2023) Per l'ARERA la nuova modalità di calcolo, effettuata a posteriori e non in anticipo, ha consentito di evitare di far pagare una cifra molto più alta per un intero trimestre....

la Repubblica

... nel primo caso l'upgrade delle prestazioni è addirittura12x. Le versioni personalizzate dai partner NVIDIA AIB saranno disponibili a partire dal 5 Gennaio 2023, ad undi partenza di 919 ......se avesse utilizzato il vecchio metodo di aggiornamento della tutela gas (trimestrale ex - ante anziche' mensile ex - post) durante tutto l'ultimo trimestre2022 si sarebbe applicato un... Inverno caldo e tanti risparmi, il prezzo del gas fa meno paura Spesa annua famiglia media a 1.866 euro (+64,8%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 gen - Sale ancora la bolletta gas per le famiglie ancora in tutela. Arera comunica che "in base all'andamen ...Il 6 gennaio, festività della Befana, e domenica 8 i negozi saranno aperti per l’intera giornata in tutta la provincia Con l’arrivo del nuovo anno, è iniziato il conto alla rovescia per quello che orm ...