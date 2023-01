Il prezzo del gas è in diminuzione | ma le bollette saranno care almeno fino a fine mese

Leggi su linkiesta

(Di martedì 3 gennaio 2023) Chi sperava in una riduzione delledel gas dovrà aspettare. Se ildella materia prima è già in calo, i cittadini non potranno ancora beneficiare di uno sconto,alladi gennaio. Oggi l’Arera – l’autorità di regolazione per l’energia – dovrebbe pubbliil dato definitivo, e se verranno confermate le previsioni l’aumento delle tariffe dovrebbe stare tra il quindici e il venti per cento. Un aumento considerevole soprattutto se paragonato a unall’ingrosso che invece – sul mercato europeo – è passato dagli oltre trecentocinquanta euro al megawattora di agosto agli attuali ottantuno. Come spiega Repubblica, in un articolo firmato da Rosaria Amato, l’attuale meccanismo di formazione deldel metano tiene conto ...