La basilica di San Pietro apre alle 9 ma gia' un paio di ore prima la gente e' in fila. Gruppi di religiosi, persone singole ma anche famiglie e qualche turista. E' ildiche gli rende omaggio con questo ultimo saluto prima della celebrazione dei funerali giovedi' 5 gennaio. 3 gennaio 2023. Sapevo chi era, sapevo della sua statura di teologo tra i più accreditati del XX secolo, ... è frutto dell'opera dello Spirito Santo in lui per il bene di tutto il. Ora che è morto ... Il popolo di Ratzinger, 65mila nel primo giorno di camera ardente - Mondo La basilica di San Pietro apre alle 9 ma gia' un paio di ore prima la gente e' in fila. Gruppi di religiosi, persone singole ma anche famiglie ...«Che fai bimbo», domandò sant'Agostino a un fanciullo che con una conchiglia attingeva acqua dal mare e la trasportava in ...