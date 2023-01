Il Paradiso delle Signore | Trama Puntate dal 9 al 13 Gennaio 2023 | Rissa Tra Marcello e Ferdinando!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ildal 9 al 13si presenta ad un evento del Circolo e scoppia unacon Ferdinando. Ludovica prende quindidecisioni importanti… Ilva avanti e, nel corso della settimana dal 9 al 13, le cose trae Ferdinando arriveranno ad un ulteriore sviluppo. Infatti tra Barbieri e Torrebruna scoppierà una vera e propria, mentre Ludovica sembrerà in parte riavvicinarsi aed in parte farà un passo molto importante. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo ...