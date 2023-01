Luce

Il neurologo Wilder Penfield sosteneva che il cervello è l'organo del destino e che proprio lì sono custoditi i ...... se non rispetto alle analisi eseguite sul feedback del pubblico', spiega Antoniodel Cnr - Irib. 'Ma il divulgatore scientifico come gestisce lo stress psicologico di un'... Il neuroscienziato Cerasa: "Navigatori e rubriche online Così non addestriamo più i nostri cervelli" - Luce Il fatto stesso di mangiare è gratificante, perché è essenziale per la nostra sopravvivenza, ma cosa caratterizza il comfort food Una ...