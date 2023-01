L'HuffPost

... superare i controlli e salutare il Papa tedesco, il grande teologo, ilpastore morto ... Poi è arrivato il ministro degli Esterie tantissime personalità in carica e non più in carica. Nei ...... ma Twitter stavolta, anche l'altro vicepremier e ministro degli Esteri Antonio. "Sono ... Il suo trattoe la sua innata riservatezza erano accompagnate da una grande forza d'animo che ha ... Il mite Tajani in soccorso dei banchieri italiani contro Lagarde. Meloni e Giorgetti approvano silenti ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo candidati unitari in tutto il paese, siamo sempre stati uniti, il centrodestra come si è presentato unito alle elezioni politiche così si presenta alle elezioni amminis ...Cordoglio da parte della politica per la morte del Papa emerito Benedetto XVI. Tutti ne ricordano la forza spirituale e il coraggio del cambiamento ...