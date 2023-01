Il mistero del biglietto di ritorno di Wilma Goich | video la smaschera

(Di martedì 3 gennaio 2023) In queste ore grande clamore è stato dato al caso deldidi. La concorrente ieri è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 7, ma è riuscita a rientrare nella Casa dopo aver aperto il bussolotto perché conteneva proprio ilper ritornare in gara. Il pubblico ha rumoreggiato tantissimo per questa seconda possibilità della cantante, perché proprio lei e Charlie Gnocchi, i più odiati e invisi al popolo del web fin dal caso Marco Bellavia, sono stati quelli “baciati” dalla fortuna grazie al bussolotto fortunato. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Uninchioda: “Mi hanno dato il bussolotto” Ieri sera abbiamo assistito al caso Charlie Gnocchi per la seconda volta. Una ...

Diocesi di Padova

...aldella Sua Passione. In un altro passaggio straordinario, il futuro Pontefice accennava con parole definitive al vincolo che unisce il tratto martiriale e quello missionariocammino ...Sta facendo discutere i fan una scena che si è vista nella casaal momento delle ultime nomination e che potrebbe sottendere ad accordi presi tra i concorrenti in gioco e, in particolare, tra Antonella e Nikita. Secondo molti, la Pelizon avrebbe mostrato alla ... IL DONO. Un artista del Settecento racconta il mistero del Natale ... Gossip TV Il gieffino Antonino Spinalbese dovrà lasciare la casa del Fratello per alcuni giorni per accertamenti sulle sue condizioni di salute. Cos'è successo Ecco tutto quello… Leggi ...Nessuno ha reclamato il fortunatissimo tagliando, giocato in Sassonia-Anhalt a Natale 2019, entro il termine utile del 31 dicembre 2022. Impossibile, ad oggi, conoscerne il motivo ...