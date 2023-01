Il ministro Ben Gvir va sulla spianata delle Moschee | riesplode la protesta

(Di martedì 3 gennaio 2023) - L'autorità palestinese definisce il tentativo israeliano di cambiare lo status quo storico della moschea al Aqsa come una dichiarazione di guerra che avrà conseguenze per ...

Repubblica TV

- L'autorità palestinese definisce il tentativo israeliano di cambiare lo status quo storico della moschea al Aqsa come una dichiarazione di guerra che avrà conseguenze per ...Forti critiche all'azione diGvir,in carica e responsabile della sicurezza nazionale, giungono anche dal Capo dell'opposizione, l'ex primoYair Lapid , che parla di "... Gerusalemme, il ministro Ben Gvir arriva sulla Spianata delle Moschee protetto dalla scorta Il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir - di estrema destra - è andato alla Spianata delle Moschee in chiara violazione degli accordi internazionali ...Itamar Ben Gvir è il ministro della sicurezza nazionale del neo governo Netanyahu. Come primo atto ufficiale da ministro martedì si è recato presso la spianata delle moschee, per gli ebrei Monte del T ...