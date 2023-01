Il messaggio per l’anno nuovo del Presidente del Fmi C’è poco da festeggiare

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ieri è iniziato, per la maggior parte degli abitanti del mondo, ilanno lavorativo. Meno male che il giorno prima, Capodanno, è capitato di domenica, così non si è lavorato quasi ovunque, almeno nella parte occidentale. In tal modo il ritorno alla realtà dopo la notte festosa di San Silvestro non è stato brusco. Il “buon anno” per l’economia è stato dato al mondo nelle scorse ore dalladel Fondo Monerario Internazionale, Kristalina Georgieva. Quelè arrivato, anche se di massima era stato già intuito dagli addetti ai lavori di tutto il mondo, con un peso negativo superiore alle già fosche previsioni. Ha riferito, quellavenuta da Est, che l’andamento della produzione nelanno, con tutto quanto gli fa da contorno, sarà peggiore e non dia ...

Il Denaro

"Il nostro amato Frederick Eugene "Freddie" White è morto", si legge nelveicolato sui ... si sono distinti anchele loro performance live, degli spettacoli densi di energia, ritmati da ...Alice, schiacciata dal senso di colpa e dai sentimenti che ancora prova, staricevere unche proprio non si aspettava. Clara, intanto, è sempre più determinata a scoprire se Alberto si ... Il messaggio per l'anno nuovo del Presidente del Fmi. C'è poco da ... L’elezione del Presidente della Repubblica, con la scelta del Parlamento e dei delegati delle Regioni che, in modo per me inatteso, mi impegna per un secondo mandato. Lo scioglimento anticipato delle ...Michael Schumacher oggi compie 54 anni, il figlio Mick ha pubblicato sui suoi profili social un bellissimo messaggio per il suo papà: "Buon compleanno al migliore papà di sempre, ti voglio bene!". Dop ...