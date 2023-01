Il Marsiglia di Sanchez inarrestabile VIDEO

TUTTO mercato WEB

... Pau Lopez; Mbemba, Bailly, Balerdi; Clauss, Rongier, Guendouzi, Tavares; Ünder, Payet;. Allenatore: Tudor Dove vedere la partita in TV e streaming Il match Montpellier -, valido ...I miei quattro gol in Champions alLi ricordo molto bene, un assist me lo fece anche ... Per finire: 'Dove abbiamo perso lo scudetto C'è anche chi dice che c'era un fallo susul ... Ligue 1, 17ª giornata: Montpellier-Marsiglia, formazioni ufficiali. Sanchez unica punta Le formazioni ufficiali dell'incontro tra Montpellier e Marsiglia, match valido per la diciassettesima giornata della Ligue 1 ...Tutto pronto per una delle gare della diciassettesima giornata di Ligue 1. La squadra di Tudor sarà impegnata contro il Montpellier, che cerca punti salvezza per la classifica. MONTPELLIER (4-2-3-1): ...