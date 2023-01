Il Lecce batte il primo colpo | ufficiale Maleh dalla Fiorentina

(Di martedì 3 gennaio 2023) Youssef, ormai ex centrocampista della, è un nuovo giocatore del. Ecco il comunicato giallorosso Youssef, ormai ex centrocampista della, è un nuovo giocatore del. COMUNICATO – L’U.S.comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Youssefdall’ACF. Il calciatore, che si trova già aed ha sostenuto le visite mediche, indosserà la maglia n. 32. L'articolo proviene da Calcio News 24.

