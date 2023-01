Il gesto di Monsignor Ganswein per Benedetto XVI che ha commosso il mondo

Leggi su lalucedimaria

(Di martedì 3 gennaio 2023) Unsemplice, ma che segna un sigillo che va al di là del suo ruolo in questi ultimi anni.Georg Gänswein è stato più che il segretario particolare del Papa Emerito. Il suo consigliere, il suo amico fidato, colui con il quale parlare, confrontarsi e, non in ultimo, colui che gli è stato L'articolo proviene da La Luce di Maria.