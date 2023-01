ilGiornale.it

... le caratteristiche dell'auto, la quantità di chilometri percorsi in un anno, ilnotturno, ... come ad esempioe incendio, cristalli, tutela legale, assistenza stradale, rinuncia alla ...Il titolare dell'azienda, che ha riportato una ferita al sopracciglio sinistro, non ha comunque avuto bisogno delin ospedale. ... Il furto, il ricovero e internet: il clochard polacco in Italia da 8 mesi Aleksander Mateusz Chomiak è il clochard ricercato per l'accoltellamento della studentessa israeliana alla stazione Termini il 31 dicembre ...Voghera, l’uomo ricoverato con ferite al volto ne avrà per 20 giorni. E’ caduto scavalcando la recinzione VOGHERA. È entrato a scuola verso mezzanotte, mentre la città festeggiava l’arrivo del nuovo a ...