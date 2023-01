Il Frosinone fa sul serio per Forte | pronta l’offerta al Benevento

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSe esiste un nome attorno al quale può ruotare l’intero mercato del, è quello di Francesco. L’attaccante romano classe ’93 è il giocatore della rosa giallorossa che ha più mercato e dopo una prima parte di stagione poco esaltante potrebbe lasciare il Sannio. Varie squadre di B hanno chiesto informazioni sul suo conto, ma stando a quanto riferisce Alfredo Pedullà sarebbe ilil club al momento più concreto. I ciociari primi in classifica avrebbero messo sul tavolo un’offerta da 250mila euro per il prestito della punta e 850mila euro per il riscatto, cifra che potrebbe ingolosire il club sannita, intenzionato a incassare almeno un milione per uno dei suoi calciatori più continui (18 presenze e 3 reti nel girone di andata). Dalla vicenda, che potrebbe ...