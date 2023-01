Il difensore del Milan Ballo-Touré salterà quattro settimane dopo l’operazione alla spalla

(Di martedì 3 gennaio 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Ilha confermato che ilFode-Toure dovrebbe saltareaver subito un’operazionesp. Il nazionale senegalese, che faceva parte della rosa dei Mondiali del suo paese, si è infortunatospdestra durante l’amichevole dei rossoneri contro il PSV venerdì.-Toure si aggiungelunga lista di infortunati delche include anche Zlatan Ibrahimovic, Mike Maignan, Rade Krunic, Divock Origi e Alessandro Florenzi. “Ilcomunica che in data odierna ilFode-Toure è stato sottoposto a ...

Di seguito la nota ufficialeclub . "AC Milan comunica che nella giornata odierna ilFodè Ballo - Touré è stato sottoposto alla riduzione e sintesi di una lussazione acromion claveare ......i bianconeri dopo 5 stagioni e mezza ALEX FERRARI alla CREMONESE (dalla Sampdoria) Il... ufficiale il trasferimentogiocatore classe '97 (il cui cartellino appartiene all'Atalanta), alla ...