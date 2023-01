Il corteo funebre di Pelè attraversa la sua Santos La gaffe di Infantino | selfie con la bara

(Di martedì 3 gennaio 2023) Hato la suafra gli applausi il feretro del grande calciatore brasiliano Pelé, portato attraverso la città portuale con un. Edson Arantes do Nascimento, come l’attaccante era conosciuto con il suo nome completo, ha lasciato il segno nel calcio come nessun altro ed è ancora l’unico giocatore a vincere tre Mondiali. Ladi Pelé era adagiata sul tetto di un camion dei pompieri ed era accompagnata da diversi veicoli della polizia. Numerose le persone assiepate sul ciglio della strada ad applaudire sventolando le bandiere del, club storico di Pelé. Ilcon ladi Pelé hato anche il quartiere dove ancora vive la madre centenaria di ‘O Rei’. Oltre 150.000 le persone in lutto ...

Agenzia ANSA

3 Si terranno oggi i funerali di Pelé . Da ore è in corso il lungoche porterà alla tumulazione (aperta solo ai familiari e a pochi cari) nel cimitero verticale, con vista sullo stadio Vila Belmira . O Rei era deceduto lo scorso 29 dicembre in un ...Ildi "O Rei" - seguito per le strade da 200.000 persone - ha fatto tappa nuovamente a casa di Donna Celeste , 100 anni, la mamma di Pelè, che almeno nei primi giorni, non era a ... Il corteo funebre con la salma di Pelé è passato davanti alla casa della madre SANTOS (BRASILE) (ITALPRESS) – L’omaggio della grande folla prima dell’addio dei suoi cari. Il Brasile saluta Pelè. Sono stati ...Il corteo funebre con la salma della leggenda del calcio è passato davanti alla casa della madre dell'ex calciatore, Celeste, che ha 100 anni. L'anziana non ha partecipato alla veglia a causa delle su ...