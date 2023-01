(Di martedì 3 gennaio 2023) RIAD (ARABIA SAUDITA) - Dopo il suo sbarco a Riad e mentre cresce l'attesa per la sua presentazione ufficiale all'Al - Nassr in programma oggi (martedì 3 gennaio), continua a far discutere l'...

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Dopo il suo sbarco a Riad e mentre cresce l'attesa per la sua presentazione ufficiale all'Al - Nassr in programma oggi (martedì 3 gennaio), continua a far discutere l'...Il contratto folle di Cristiano Ronaldo: quanto guadagna al secondo Stipendio da nababbo per l'attaccante portoghese: ecco il dettaglio di quanto incasserà fino al 2025 RIAD (ARABIA SAUDITA) - Dopo il suo sbarco a Riad e mentre cresce l'attesa per la sua presentazione ...Si chiude un'era nel mondo del calcio: l'asso portoghese lascia l'Europa e vola in Arabia Saudita. Ingaggio record, sarà lo sportivo più pagato al mondo ...