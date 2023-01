Il Chelsea ha avuto un “dialogo” su un potenziale accordo in avanti | ma un approccio paziente potrebbe essere la migliore strategia

Leggi su justcalcio

(Di martedì 3 gennaio 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo quanto riferito, ilhaunsullafirma in prestito dell’attaccante dell’Atletico Madrid Joao Felix, ma al momento non vede il valore dell’. Questo è secondo il giornalista della CBS Sports Ben Jacobs nella sua colonna per Si & Dan Talk, con il giornalista che spiega che la quota di prestito e lo stipendio del giocatore sono piuttosto alti. Tuttavia, Jacobs ha suggerito che ile altri clubro aspettare ancora un po’ prima di provare a firmare Felix, poiché il suo prezzo probabilmente scenderà verso la fine della finestra di mercato di gennaio, con l’Atletico che ha bisogno di togliere il nazionale portoghese dai loro libri. Resta da ...