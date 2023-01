Il centrodestra presenta il candidato alla Presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca

Dire

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Ilil candidato alla Presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca" che si è tenuta a Roma martedì 3 gennaio 2023 alle 11:28. Con Antonio Tajani (vice presidente del Consiglio dei ...Francesco Rocca si. Nella nuova veste di candidato delper le elezioni regionali del Lazio, l'ex presidente della Croce Rossa Italiana mette in chiaro l'obiettivo della campagna elettorale che ... Regionali Lazio, il candidato di centrodestra Rocca si presenta ... L'ex presidente della Croce Rossa annuncia che nei prossimi giorni arriverà il programma. "Ma chi si aspetta qualcosa di faraonico resterà deluso". Fdi, Lega e Fi in coro: "È l'uomo giusto" ...ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo candidati unitari in tutto il paese, siamo sempre stati uniti, il centrodestra come si è presentato unito ...