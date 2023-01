Il 2023 che verrà per l’Ucraina Le previsioni di Edward Lucas

Leggi su formiche

(Di martedì 3 gennaio 2023) Qualsiasi previsione per I’anno nuovo dovrebbe iniziare valutando le lezioni apprese in quello appena trascorso. Un insegnamento importante è che il Cremlino è più debole di quanto pensassimo. La sua macchina da guerra ha fallito sul campo di battaglia. Il suo apparato di propaganda non è in grado di spiegare perché. Il suo processo decisionale non può correggere gli errori. L’altra grande lezione è cheè molto più forte di quanto la maggior parte degli stranieri (e di molti ucraini) credessero. È vero, il costo umano e fisico della guerra è stato impressionante: molte decine di migliaia di morti, centinaia di migliaia di mutilati o feriti, milioni di sfollati. I danni fisici sono terribili. Un prezzo che aumenterà tanto più a lungo quanto più la guerra si protrarrà. È persino possibile che la Russia sia in grado di organizzare un’altra grande offensiva, ...