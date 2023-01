Il 2022 è stato l’anno delle marcature a uomo

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 3 gennaio 2023) In un paio di interviste recenti Luciano Spalletti, per distacco il migliore allenatore della Serie A fino ad adesso, ha raccontato come secondo lui sia cambiata la fase offensiva, sottolineando come gli spazi liberi non vadano più cercati tra le linee avversarie, ma tra gli avversari stessi. La distinzione può apparire forse solamente semantica – in fondo giocare tra le linee significa, in altri termini, giocare tra gli avversari – ma in realtà cela una realtà più profonda che riguarda in negativo la maniera di difenderesquadre, a cui gli attacchi sono chiamati ad adattarsi. Quello che credo Luciano Spalletti voglia evidenziare, ponendo l’accento sulle necessità offensive della sua squadra, è la sempre maggiore attenzione posta dalle fasi difensive alla posizione degli avversari, invece che al controllo degli spazi. Non stiamo parlando di una rivoluzione ...